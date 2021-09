Video: वैक्सीन लगवाने से डर रहा था शख्स, दोस्तों ने किया ऐसा कि इंटरनेट पर हो रहा है खूब मनोरंजन

Madhya Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भोपाल, 22 सितंबर: कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से डर रहे है एक देसी शख्स का वीडियो इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रहा है। पूरे दो मिनट का यह वीडियो मनोरंजन से भरपूर है। वीडियो में दिख रहा है कि वह शख्स किसी भी स्थिति में वैक्सीनेशन केंद्र की ओर जाने को तैयार नहीं है। लोग उसे हर तरीके से समझा रहे हैं कि वैक्सीन ही उपाय है। लेकिन, वह जिद पर अड़ा है और बात समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर दोस्तों ने उसके साथ वही किया जो साथी मित्रों के साथ आमतौर पर करते हैं। उसे जबरन पकड़ कर वैक्सीन सेंटर के अंदर ले गए और जमीन पर ही डालकर उसे वैक्सीन लगवा दी।

English summary

In Bundelkhand, Madhya Pradesh, a person was afraid of getting the Covid vaccine, then friends forcibly caught and got the dose, this video has gone viral