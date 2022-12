Sagar: दिग्गी राजा वकीलों को लेकर सागर आ रहे, इसके पहले ही बढ़ा पॉलीटिकल पारा

कांग्रेस को चुनाव से पहले सागर जिले में कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों पर लादे गए प्रकरणों की या​द आई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को वकीलों को लेकर सागर आ रहे हैं, इसके पूर्व यहां का राजनीतिक पारा बढ़ गया है।

​Digvijay Singh: विधानसभा 2023 से पहले बुंदेलखंड में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस को अब कार्यकर्ताओं की याद आने लगी है। भाजपा सरकार में उन पर लादे गए आपराधिक प्रकरणों की चिंता सताने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को अधिवक्ता शंशाक शेखर व वकीलों के दल के साथ सागर आ रहे हैं। संभव है वे खुरई भी जाएं। इसके पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने आकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान खुद उन पर, परिजन व भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लादने का आरोप जड़ दिया। करीब 100 प्रकरणों की सूची भी उन्होंने मीडिया को उपलब्ध कराई। कुल मिलाकर दिग्गी के आने से पहले सागर में राजनीतिक पारा अचानक बढ़ने के आसार हैं।

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर आएंगे। वे यहां पर वकीलों का दल लेकर आ रहे हैं। इसके ठीक दो दिन पहले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर उल्टे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मुझे और परिवार को प्रताड़ित किया है। मुझ पर व मेरे भतीजे लखन सिंह पर झूठे मुकदमे लगाए गए। खुरई में भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण बनाकर जेल तक भेजा गया। भूपेंद्र सिंह बोले कि दिग्विजय सिंह को पहले उन भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर माफी मांगना चाहिए जिनको कांग्रेस की सवाल साल की सरकार ने प्रताड़ित किया गया और झूठे मुकदमे बनाए गए।

मंत्री का आरोप: खुरई विधानसभा क्षेत्र में 70 से अधिक फर्जी प्रकरण बनाए

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार के दौरान उनके खुरई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर 70 से अधिक फर्जी प्रकरण बनाए गए, साथ ही मुझे और मेरे परिजन को प्रताड़ित किया गया। मेरी स्वयं की पैतृक जमीन जिस पर होटल बनी है, उसका कई दफा सीमांकन किया गया, ​इसके बाद भी कुछ नहीं निकला। इसके अलावा चटाई गांव में उनकी पैतृक संपत्ति को लेकर अतिक्रमण तक का नोटिस भी दिया गया।

कांग्रेस के पूर्व विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे व पार्टी छोड़ चुके अरुणोदय चौबे को लेकर किए गए सवाल में उनका कहना था कि अरुणोदय चौबे जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए लोगों को मनाने यदि दिग्विजय सिंह प्रयास करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं वे अब वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि खुरई में कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, इसलिए साग से 180 गाड़ियां ले जाने की बात हो रही है।

