बैंक से निकले रिटायर्ड अधिकारी की आंखों में झौंकी मिर्ची, 3 लाख लूट ले गए

बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर दामाद के घर जा रहे रिटायर्ड कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झौंककर लूट कर ली गई। मौके पर मौजूद एक पटवारी ने मामले को तुरंत भांप लिया और तीन में से दो आरोपियों को पकड़ लिया।

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh के दमोह मुख्यालय पर बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे एक सेवानिवृत्त सरकारी अफसर को भारी पड़ गया। सागर से दमोह पहुंचे आदतन अपराधी प्रवृत्ति के युवाओं ने मोटर साइकल से उनकी गाड़ी को रोक लिया। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झौंक दिया। इसके बाद मुख्य आरोपी वासु कोरी नाम के बदमाश ने उनके कंधे पर टंगा पैसों से भरा बैग छीना और भागने लगा। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक पटवारी ने तीन में से दो युवकों को पकड़ लिया। तीसरा तमंच्चा दिखाकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

Police से मिली जानकारी अनुसार बिजली विभाग के रिटायर्ड अकाउंटेंट ईश्वरदास पटेल बीते रोज यूनियन बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर दामाद के घर जा रहे थे। वे विजय नगर की ओर निकले तो दो वाइक पर तीन युवक उनका पीछा करने लगे। उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं रुके। विजय नगर के अंदर गली में एक मोटर साइकल सवार ने ओवरटेक कर गाड़ी रोक ली तो दो ने पीछे से घेर लिया वे कुछ समझ पाते इतने में आगे वाले ने मिर्च पाउडर ईश्वरदास की आंखों में मार दिया। वे दर्द से बिलबिला उठे, इनमें में एक ने कंधे पर टंगे बैग को छीन लिया। यह पूरा घटनाक्र वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।

पटवारी ने देखा तो माजरा समझ लिया, दो को पकड़ने में सफल रहा

मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज में यह सारा घटनाक्रम कैद हो रहा था। इधर रास्ते से गुजर रहे एक युवा पटवारी को माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने बैग छीनने वाले युवक को पकड़ने का प्रयास किया तो व तमंचा दिखाकर भाग गया। इधर उसके दो साथियों को पटवारी ने दबंगता से जकड़ लिया। इसी दौरान कुछ और लोग भी आ गए। दो युवकों को पुलिस के हवाले किया गया है।

सागर के रहने वाले तीनों, आदतन अपराधी

जानकारी अनुसार लूट का मुख्य आरोपी जो फरार हो गया, वह वासु कोरी है। बताया जा रहा है कि वह हत्या के एक मामले में भी आरोपी रहा है। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इधर जो दो युवक पकड़े गए, उनमें आरोपी शैलेंद्र रैकवार सागर के इतवारी टोरी और दूसरा आरोपी राज सोनी निवासी गढ़ाकोटा है। ये दोनों नशे की हालत में थे। थाने में इन्होंने बताया कि वासु ने उन्हें दमोह बुलाया था, शराब पिलाई और गोली भी खिलाई थी। उसके बाद किसी का फोन आया था उसके पास। जिसके बाद वे लोग कॉलोनी पहुंच गए थे।

English summary

After withdrawing Rs 3 lakh from the bank, a retired employee who was going to his son-in-law's house was robbed by throwing chilli powder in his eyes. A Patwari present on the spot immediately realized the matter and nabbed two of the three accused.