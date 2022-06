Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 15 जून। मप्र में न‍िकाय चुनाव के दौरान सागर नगर न‍िगम के ल‍िए पार्षद प्रत्‍याश‍ियों का मामला नामांकन जमा करने के एक द‍िन पहले तक फंसा रहा। आख‍िरकार जब दबाव बडा तो भाजपा ने रात करीब सवा आठ बजे अपने पार्षद प्रत्‍याश‍ियों की सूची जारी कर दी। इसमें पूर्व पार्षदों के साथ कुछ नए चेहरे पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके व‍िपरीत कांग्रेस पार्टी देर रात तक ट‍िकट फाइनल नहीं कर सकी। अब सुबह ही पार्टी सूची जारी करेगी। वह भी गुणाभाग लगाकर।

भाजपा ने शुक्रवार रात को न‍िगम सह‍ित ज‍िले की नगर पाल‍िकाओं, नगर पंचायत पर‍िषदों के पार्षद प्रत्‍याश‍ियों की सूची जारी कर दी है। इसमें सागर नगर न‍िगम में कुल 48 पार्षदों के नाम हैं। सबसे महत्‍वपूर्ण बात पार्टी ने इस बाद मह‍िलाओं पर भरोसा जताते हुए 54 प्रत‍िशत ट‍िकट अर्थात 26 ट‍िकट मह‍िलाओं को द‍िए हैं। इनमें कुछ न‍िर्वतमान पार्षदों की पत्‍न‍ियां या पर‍िवार की अन्‍य मह‍िलाएं शाम‍िल हैं। बीते चार द‍िन से पार्टी एक-एक वार्ड में दावेदारों के नामों और खेमों से आए नामों पर व‍िचार कर रही थी। पार्टी ज‍िताऊ और ट‍िकाऊ प्रत्‍याश‍ियों पर मंथन के नाम पर माथापच्‍ची करती रही। सूची जारी होते होते कुछ नाम बदल द‍िए गए, इनमें मंत्रियों और व‍िधायक खेमे के नाम भी शाम‍िल हैं। तीन नाम तो ऐसे हैं ज‍िनका शुक्रवार दोपहर में नाम फाइनल कर द‍िया गया था, लेकिन शाम होते होते सूची से काटकर अन्‍य को ट‍िकट दे द‍िया गया।

शहर में कांग्रेस की सूची का भाजपा भी कर रही इंतजार

नगर न‍िगम सागर के ल‍िए कांग्रेस पार्टी रात करीब 12 बजे तक पार्षद प्रत्‍याश‍ियों की अध‍िकृत सूची जारी नहीं कर पाई थी। अब शन‍िवार सुबह ही सूची के साथ मैंडेट जारी किए जाएंगे। हालांक‍ि दोनों ही दलों से अध‍िकांश प्रत्‍याश‍ी ट‍िकट म‍िलने के पहले ही नामांकन जमा कर चुके हैं। भाजपा प्रत्‍याश‍ियों को कैसे चुनाव में पटखनी दें सकें, इसमें कौन सक्षम रहेगा इसको लेकर आधी रात तक मंथन चल रहा था।

English summary

During the body elections in MP, the matter of councilor candidates for Sagar Municipal Corporation remained stuck till a day before the submission of nominations. After all, when the pressure increased, the BJP released the list of its councilor candidates at around 8.15 pm. In this, the party has expressed confidence in some new faces along with former councilors.