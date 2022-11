MLA ने रौब जमाया तो डॉक्टर बोले, बुला लीजिए कलेक्टर को, नौकरी ही जाएगी न और क्या होगा

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh: छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा के विधायक राजेश शुक्ला जो सपा से भाजपा में आए हैं और सीएम के लाड़ले कहला रहे हैं, वे रात अचानक जिला अस्पताल अपने क्षेत्र के किसी मरीज को देखने पहुंच गए थे। यहां उन्होंने राउंड ले डाला तो स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की खस्ता हालत देख तमतमा गए। ड्यूटी डॉक्टर को मौके पर हड़काया, सिविल सर्जन को पता चला तो दौड़े-दौड़े पहुंचे। विधायक ने खूब खरी-खोटी सुनाई। कलेक्टर को बुलाने की बात कही तो डॉक्टर बोले, बुला लीजिए कलेक्टर को, नौकरी ही जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा? बहरहाल कलेक्टर ने विधायक का फोन नहीं उठाया तो उनका पारा और चढ़ गया।

बिजावर विधायक राजेश उर्फ बबलू शुक्ल देर रात अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां विधायक के अस्पताल में होने के बाद, जब सिविल सर्जन और कलेक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे तो विधायक का पारा चढ़ गया और कलेक्टर पर बात न सुनने के आरोप लगा दिए। दरअसल विधायक ने अव्यवस्थाओं को देखकर अस्पताल प्रशासन को खूब खरीखोटी सुनाई बाद में तर्क-वितर्क के दौरान उन्होंने कलेक्टर के बुलाने के लिए फोन लगाया, लेकिन उनका फोन रिसिव नहीं हुआ, न कलेक्टर अस्पताल पहुंचे। फिर क्या था, विधायक ने कलेक्टर और सिविल सर्जन की शिकायत सीएम शिवराज सिंह से करने की बात तक कह डाली।

विधायक के फोन लगाने के बाद भी इलाज नहीं मिल रहा, दुर्भाय ही है

विधायक राजेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जिला अस्पताल का दुर्भाग्य है। जब एक विधायक की उपस्थिति में फोन लगाने के बाद मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, तो आम जनता को कैसे इलाज मिलता होगा। विधायक बोले, बदहाल जिला अस्पताल के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा और इस बात को विधानसभा में भी उठाऊंगा। बता दें कि बिजावर विधायक राजेश शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वे भाजपा में आ गए थे। बीते दिनों बिजावर में सीएम ने मंच पर उनकी जमकर तारीफ की थी, मौनिया महोत्सव के लिए सीएम बिजावर आए थे।

