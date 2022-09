Sagar: भतीजे की गाड़ी रोकने पर भाजपा के छुटभैये नेता की थाने में गुंडई, मंत्री का नाम लेकर सूबेदार को धमकाया

Madhya Pradesh

सागर, 7 सितंबर। मप्र के सागर में भाजपा के एक छुटभैये नेताजी ने भाई की बाइक ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा रोककर दस्तावेज चेक करने को लेकर नेताजी ने थाने पहुुंचकर जमकर हंगामा कर दिया। यहां तक तो ठीक भाजपा नेता ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम लेकर कहा कि नवीन भट्ट माने मंत्री भूपेंद्र सिंह कहात हैं। जब मेरा नाम बताया था, तो गाड़ी छोड़ी क्यों नहीं?

भाजपा नेता व जिला उपाध्यक्ष नवीन भट्ट ने मंगलवार को कटरा बाजार स्थित यातायात थाने में जमकर हंगामा करते हुए सूबेदार और यातायात पुलिसकर्मियों को हड़काने में गुरेज नहीं किया। उनके छोटे भाई के दुपहिया वाहन को कटरा बाजार में लगी चेकिंग के दौरान रोका गया था। लाइसेंस व दस्तावेज मांगे जाने पर उसने अपने चाचा नवीन भट्ट को फोन लगा दिया था। लेकिन पुलिसकर्मी ने फोन पर बात करने से इंकार कर दिया। इससे तिलमिलाए नेताजी जलबा दिखाने पहुंच गए। वे लोअर-टीशर्ट में ही थाने पहुंचे और थाने के अंदर ट्रेफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी पकडने को लेकर चिल्लाने लगे। इतने में अंदर से एक एएसआई बाहर निकल आए तो नेताजी उसी से भिड़ गए। तेश में आकर जोर-जोर से चिल्लाने के दौरान नेताजी ने कहा कि जब भतीजे ने कहा था कि नवीन भट्ट की गाड़ी है तो छोड़ देना था, क्या पता नहीं कि नवीन भट्ट याने भूपेंद्र सिंह कहात हैं। आप लोग क्वापरेट करिए, तो सूबेदार ने कहा कि क्या आपका व्यवहार क्वापरेट करने लायक है।

पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाकर वायरल करा दिया

जब भाजपा नेता पुलिस थाने के अंदर बहसबाजी कर रहे थे, मंत्री का नाम लेकर सूबेदार और यातायातकर्मी को चमका रहे थे, उस दौरान किसी पुलिसकर्मी ने उनका वीडियो बना लिया था। इसकी जानकारी नवीन को भी थी, वे वीडियो में कह भी रहे हैं कि बनाओ वीडियो बनाओ! बाद में पुलिसकर्मियों ने खुद ही नेता की इस बद्तमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया।

