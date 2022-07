Madhya Pradesh

सागर, 17 जुलाई। मप्र नगरीय न‍िकाय चुनाव के दौरान सागर संभागीय मुख्‍यालय पर नगर निगम के ल‍िए मतगणना जारी है। महापौर पद के ल‍िए कुल 11 राउंड में काउंट‍िंग होना है। अभी तक 3 राउंड की मतगणना में भाजपा को करीब 6800 वोटों की बढ़त म‍िल चुकी है। वार्ड पार्षदों में भी भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात संभाग की करें तो छतरपुर, टीकमगढ और न‍िवाडी में भाजपा का ही दखल नजर आ रहा है। दमोह ज‍िले में प्रमुख दलों के अलावा टीएसएम के न‍िर्दलीय प्रत्‍याश‍ियों ने 4 वार्ड जीत ल‍िए हैं।

सागर नगर न‍िगम महापौर पद के ल‍िए दोपहर तक तीन राउंड की मतगणना हो चुकी है। भाजपा की महापौर प्रत्‍याशी को 41 हजार 850 वोट म‍िले हैं, जबक‍ि कांग्रेस की न‍िध‍ि जैन दूसरे नंबर पर हैं, उन्‍हें 35 हजार 43 वोट म‍िले हैं। भाजपा 6807 वोटों से बढत बनाए हुए हैं। हालांकि अभी 8 राउंड की काउंट‍िंग बाकी है। देर शाम तक सभी राउंड की स्‍थ‍ित‍ि क्‍लीयर हो सकेगी।

ज‍िले की नगर पर‍िषदों पर भाजपा का कब्‍जा

सागर ज‍िले में प्रथम चरण में 6 नगरीय न‍िकायों के ल‍िए मतदान हुआ था, उनमें रव‍िवार को कराई जा रही काउंट‍िंग में बीजेपी ने बढत बरकरार रखते हुए एकतरफा कब्‍जा जमा ल‍िया है। पीडब्‍ल्‍युडी मंत्री गोपाल भार्गव के गृह नगर रहली की नगर पाल‍िका, पर‍िवहन मंत्री के क्षेत्र में सुरखी, बि‍लहरा पर भाजपा काब‍िज हो गई है। इसी प्रकार ज‍िले की शाहपुर, नगर पर‍िषद, मकरानेयिा नगर पाल‍िका में भी भाजपा बहुमत में आ चुकी है। बता दें कि कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह की व‍िधानसभा क्षेत्र में बरोद‍िया नगर पंचायत पहले ही न‍िर्व‍िरोध हो चुकी है। तो मालथौन और बांदरी में भी 30 सीटों में से 6 पर ही वोट‍िंग कराई गई है, बाकी भाजपा ने न‍िर्व‍िरोध जीत ली हैं।

सागर संभाग में यह स्‍थ‍ित‍ि है

सागर संभाग में नगर न‍गर न‍िगम के अलावा छतरपुर नगर पाल‍िका में 40 वार्डों के ल‍िए चल रही मतगणना में बीजेपी ही आगे हैं। यहां भाजपा ने 22 वार्ड पर कब्‍जा जमा ल‍िया है। कांग्रेस यहां 11 सीटों, बसपा को 1 और 6 सीटें न‍िर्दलीय के खाते में जा रही हैं।

इसी प्रकार दमोह नगर पाल‍िका में कुल 39 सीटों के ल‍िए मतदान हुआ था। इनमें से 13 वार्ड भाजपा जीत चुकी है तो कांग्रेस को 18 पर बढत म‍िली है। यहां भाजपा से अलग हुए स‍िद्धार्थ मलैया की टीम ज‍िसे TSM समर्थ‍ित कहा जा रहा है, उनको 5 वार्ड में व‍िजय हास‍िल हुई है।

संभाग में टीकमगढ नगर पाल‍िका सह‍ित न‍िवाडी और ओरछा नगर पाल‍िकाओं में भी भाजपा को बढत हास‍िल हुई है। हालांकि अभी मतगणना जारी है। शाम तक सारे बुंदेलखंड के न‍िकायों की स्‍थ‍ित‍ि स्‍पष्‍ट नजर आएगी।

