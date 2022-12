MP में थाना प्रभारी पर काले हिरण का शिकार कर दावत उड़ाने के आरोप, वन विभाग जांच में जुटा

सागर जिले के खिमलासा थाना प्रभारी पर काले हिरण के शिकार कर दावत के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने पुराने थाने का निरीक्षण भी किया, लेकिन यहां रात में पानी से धुलाई की गई थी।

काले हिरण (Black Buck) के शिकार का एक मामला मप्र के सागर जिले से सामने आया है। मामला गंभीर इसलिए है, क्योंकि आला पुलिस अधिकारियों से की गई शिकायत में सीधे तौर पर एक थाना प्रभारी पर आरोप लगाए गए हैंं। इतना ही नहीं काले हिरण को मारकर पुराने थाने की खाली पड़ी बिल्डिंग में दावत करने की बात शिकायत में कही गई है। मामला कुछ पुराना है, जब वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर ​​जांच की थी, तब मौके को पानी से धोने के बाद सबूत नष्ट करने की बात सामने आई थी। हालांकि इस मामले में वन विभाग ने कागजों पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं की है। इधर शिकायतकर्ता पुलिस द्वारा धमकाए जाने की शिकायत लेकर भी घूम रहा है।

खुरई-बीना क्षेत्र के खिमलासा में पदस्थ थाना प्रभारी मकसूद अली पर काले हिरण के शिकार कर थाने के पास पुराने थाने के भवन में दावत करने आरोप लगे हैं। मामले में एसडीओपी स्तर से लेकर प्रदेश के डीजीपी तक शिकायत की गई है। यह शिकायत क्षेत्र के पथरिया जेगन निवासी लाखन राजपूत ने बीते दिनों की थी। मामला बीते महीने की 17 नवंबर की रात का बताया जा रहा है। वन विभाग इस तरह की शिकायत और 17 नवंबर की देर रात पुराने थाने परिसर में टीम द्वारा निरीक्षण कर जांच करने की बात स्वीकार कर रहा है। लिखित में तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वनकर्मियों के मुताबिक टीम ने पुराने थाने में जब जांच की थी तो मौके पर पानी से पूरे भवन की धुलाई किए जाने की बात स्वीकार की है।

एसडीओ को मिली थी सूचना, रात में टीम भेजी थी

उत्तर वन मंडल के एसडीओ हेमंत यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग को सूचना मिली थी कि खिमलासा थाना प्रभारी मकसूद अली पर काले हिरण चिंकारा का शिकार कर और दावत करने की सूचना मिली थी।

जिसके बाद जरुआखेड़ा रेंजर चंद्रभूषण ठाकुर को निर्देश दिए थे कि यह मामला देखें। विभाग की एक टीम को रात में ही मौके पर भेज जांच करने भेजा था।। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तो मौके पर गई थी, लेकिन उस स्थान पर कुछ मिला नहीं था।

