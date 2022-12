'पतली कमरिया' पर कॉलेज में बनी रील्स, सोशल मीडिया पर मची हाय-हाय, जांच शुरु

मप्र के सागर जिले के राहतगढ़ स्थित सरकारी कॉलेज में छात्राओं और छात्रों द्वारा पतली कमरिया तेरी, हाय—हाय गाने पर रील्स बनाने के मामले में बवाल मच गया। कॉलेज प्रशासन मामले में जांच करा रहा है।

Madhya Pradesh के सागर जिले में राहतगढ़ सरकारी कॉलेज में बीते दिनों छात्राओं ने मस्ती के मूड में पतली कमरिया तेरीण... हाय हाय हाय.. भोजपुरी गाने पर रील्स बनाई थी, इसको देखकर छात्राओं को चिढ़ाने के लिए कॉलेज के लड़कों ने कॉलेज के गेट के बाहर अश्लील तरीके से इसी गाने पर रील बना डाली। इसमें एक छात्र बाइक पर खड़े होकर अपनी कमर मटका रहा था, बाकी छात्र गाने के बोल पर अश्लील एक्शन करते दिख रहे हैं। दोनों रील्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया और कॉलेज के माहौल को लेकर प्रबंधन की किरकिरी होने लगी। फिलहाल मामले में जांच कराई जा रही है।

राहतगढ़ महाविद्यालय में पतली कमरिया गाने पर रील बनाने वाले छात्र-छात्राओं की जांच शुरू हो गई है। एक तरफ जहां छात्रों की रील में साफ तौर पर महाविद्यालय का गेट दिखाई दे रहा है। वहीं छात्राओं की रील क्लास रूम की होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि छात्राएं कॉलेज की हैं या कहीं बाहर की। जानकारी के अनुसार पतली कमरिया गाने पर छात्र-छात्राओं का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें छात्राएं क्लासरूम में डांस कर रही हैं और छात्र महाविद्यालय की पार्किंग में। यह रील कहां बनी इस बात का खुलासा छात्रों की रील से हुआ है, जिसमें राहतगढ़ महाविद्यालय का गेट साफ दिखाई दे रहा है। मामला सामने आते ही कॉलेज प्रबंधन ने जांच के निर्देश दिए हैं। कॉलेज की अनुशासन समिति मामले की जांच कर रही है। वीडियो में फिल्मी गाने पर डांस कर रही छात्राओं ने ड्रेस कॉलेज की पहन रखी है। हालांकि, प्रबंधन का कहना है कि वीडियो कॉलेज की ही छात्राओं का है या नहीं? इसकी जांच कराई जा रही है।

अनुशासन समिति से कराई जा रही जांच

कॉलेज के प्राचार्य चंदन सिंह सागर ने बताया कि दो वीडियो सामने आए हैं। इनमें एक वीडियो कॉलेज परिसर के बाहर का है। कॉलेज के बाहर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा वीडियो कॉलेज की छात्राओं का बताया जा रहा है। हालांकि, वीडियो कॉलेज का है या नहीं? इसकी जांच कराई जा रही है। वीडियो में दिख रही छात्राएं कॉलेज की ड्रेस में नजर जरूर आ रही हैं। मामले की जांच अनुशासन समिति को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

