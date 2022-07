Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 20 जुलाई। भगवान भोलेनाथ देश-दुन‍िया में अलग-अलग स्‍थानों पर व‍िभ‍िन्‍न स्‍वरुपों में व‍िराजमान हैं, बुंदेलखंड के राहतगढ में बीना नदी क‍िनारे स्‍थ‍ित बनेनीघाट पर देश के अनूठे और इकलौते श‍िव द‍िव्‍य स्‍वरुप में व‍िराजे हैं। करीब 900 साल पुराने राजवंश के समय न‍िर्म‍ित मंद‍िर में 01 श‍िवल‍िंग पर 108 श‍िवल‍िंग स्‍थाप‍ित हैं। यहां एक लोटा जल अर्प‍ित करने से 108 श‍िवल‍िंग की पूजा-आराधना का फल म‍िलता है।

English summary

Situated on the banks of the Bina river in Rahatgarh, Bundelkhand, the country's unique and only Shiva is seated in a divine form at Banneighat. 108 Shivlings are established on the 01 Shivling in the temple built during the time of the dynasty which is about 900 years old. Offering a lot of water here gives the result of worshiping 108 Shivlings.