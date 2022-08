आजादी का अमृत महोत्सव: सागर के गढ़ाकोटा में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 अगस्त। मप्र के पीडब्ल्युडी मंत्री गोपाल भार्गव के गृह नगर गढ़ाकोटा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। यह जिले में अब तक का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। नगर पालिका गढ़ाकोटा के अधिकारी द्वारा इसके लिए काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थीं।

सागर जिले के गढ़ाकोटा में नगर पालिका द्वारा बड़े पुल स्थित ध्वज स्तंभ पर 100 फीट ऊपर तिरंगा झंडा फहराते हुए हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। ये नजारा काफी भव्य था। जिसमें रहली एसडीएम जितेंद्र पटेल, तहसीलदार कुलदीप पारासर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी धनंजय गुमास्ता के अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिक और स्कूली छात्र मौजूद थे। इस मौके पर सामूहिक राष्ट्रगान कर भारत माता के जयकारे लगाए गए।

एसडीएम जितेंन्द्र पटेल द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत रहली, गढ़ाकोटा और जनपद क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर मे तिरंगा फहराने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी को लेकर गढ़ाकोटा स्थित बड़े पुल के पास सौ फीट ऊंचा सार्वजनिक स्थल पर ध्वजारोहण किया गया है। एसडीएम ने अपील करते हुए कहा की हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोग अपने घरो में तिरंगा फहराए। इस दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड शिक्षक पीएल पटेलए बसंत यादवए अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जमील कुरैशी के साथ पूर्व पार्षदए नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ने तिरंगे को सलामी दी।

English summary

In Gadhakota, the home town of MP PWD Minister Gopal Bhargava, a 100 feet high tricolor has been hoisted as part of the Amrit Mahotsav of Azadi. This is the highest ever tricolor hoisted in the district. Preparations were being made for this for a long time by the officials of the Municipality Gadhakota.