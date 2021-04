Ratlam: दूल्हे की कोविड संक्रमित आई रिपोर्ट तो PPR किट पहन लिए सात फेरे, अधिकारी भी नहीं रुकवा सके शादी

Madhya Pradesh

oi-Rahul Goyal

Ratlam, April 27: कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते कहर के कारण शादी जैसे आयोजनों सख्त नियम लागू किए गए हैं। तो वहीं, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में हुई एक शादी इस वक्त चर्चा में है। दरअसल, यहां दूल्हा-दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर सात फेरे लिए। पीपीई किट पहनकर सात फेरे लेने के पीछे वजह यह थी कि दूल्हा कोरोना पॉजिटिव था और कंटेन्मेंट तोड़कर शादी करने पहुंचा था। हालांकि, प्रशासन ने शादी रुकवाने की कोशिश की। लेकिन बड़े बुजुर्गों की सलाह के बाद और स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति से शादी संपन्न हो सकी। सोशल मीडिया पर भी ये मामला सुर्खियों में है।

दूल्हे की कोविड संक्रमित आई रिपोर्ट तो PPR किट पहन लिए सात फेरे, अधिकारी भी नहीं रुकवा सके शादी

तहसीलदार नवीन गर्ग ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि रतलाम शहर के परशुराम विहार निवासी इंजीनियर आकाश वर्मा की शादी महेश नगर निवासी संजना वर्मा से 26 अप्रैल को होना तय हुई थी। इसी दौरान आकाश वर्मा की कोरोना रिपोर्ट 19 अप्रैल को पॉजिटिव आई। इसके बाद भी दोनों परिवारों ने शादी न टालने का फैसला लिया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शहर के एक मांगलिक भवन में शादी की रस्में पूरी होनी थीं। इसी दौरान कुछ लोगों ने पॉजिटिव के शादी करने की सूचना प्रशासन को दे दी।

The groom tested positive on April 19. We came here to stop the wedding but on request & guidance of senior officials the wedding was solemnized. The couple was made to wear PPE kits so the infection doesn't spread: Navin Garg, Tehsildar, Ratlam.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/Yr49n1xnKU