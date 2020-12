Sahibzada Day 2020: सीएम योगी ने गुरबानी कीर्तन में लिया हिस्सा

Lucknow

oi-Vinay Saxena

CM Yogi attended Gurbani Kirtan on Sahibzada Day: लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पांच कालीदास मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में साहिबजादा दिवस (Sahibzada Day) पर गुरुबानी कीर्तन (Gurbani Kirtan) का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी गुरुबानी कीर्तन में हिस्सा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी का अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने स्वागत किया।

साहिबजादा दिवस कुर्बानी की मिसाल बने सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बता दें, पहली बार साहिबजादा दिवस मुख्यमंत्री आवास पर मनाया जा रहा है। इससे पहले गुरुनानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर भी मुख्यमंत्री आवास पर गुरुबानी कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भी सीएम योगी सहित प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे थे।

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath today attended Gurbani Kirtan at 5, Kalidas Marg on Sahibzada Day.

UP CM observed Sahibzada Day at his official residence to remember the martyrdom of 4 sons of Guru Gobind Singh Maharaj, the tenth Guru of the Sikhs, & Mata Gujri. pic.twitter.com/TAh6NoR3c5