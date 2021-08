केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं होंगे कम, प्रियंका गांधी ने पूछा इतना लालच क्यों?

Lucknow

लखनऊ, 17 अगस्त: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। साथ ही, केंद्र पर निशाना भी साधा है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार 17 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, 'केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाएगी। क्यों? इतना लालच क्यों? अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी कम हैं।'

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, 'केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाएगी। क्यों? मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पेट्रोल पर 9रू और डीजल पर मात्र 3रू एक्साइज ड्यूटी लेती थी। आज भाजपा सरकार पेट्रोल पर 32रू और डीजल पर 31रू का टैक्स ले रही है। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स के जरिए जनता से लगभग 22 लाख करोड़ रुपया वसूल चुकी है। इतना लालच क्यों? अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी कम हैं। क्या जनता को राहत नहीं मिलनी चाहिए? क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं होने चाहिए?'

संसद में नहीं होने दी चर्चा: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा, केंद्र सरकार ने संसद में महंगाई पर चर्चा नहीं होने दी और सत्र खत्म होती कह दिया कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं होंगी। संसद में इसीलिए महंगाई पर चर्चा नहीं होने दी गई?

कम नहीं होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

वहीं, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान जारी मंहगे ऑयल बॉन्ड का भुगतान मौजूदा सरकार को करना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं होगी और आम आदमी को कीमतों पर कोई राहत नहीं मिलेगी।

