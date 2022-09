Lucknow Hotel Fire : घायलों से सिविल अस्पताल में मिले CM योगी, घटना की जांच के दिए निर्देश

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ, 05 सितंबर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के होटल में आग लगने की घटना में घायलों से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल में मुलाकात कर उनका कुशल-क्षेम जाना और उनके समुचित उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर, लखनऊ को घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि अगर किसी की भी लापरवाही या संलिप्तता संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर्च जारी है।

अब तक 4 लोगों के मौत की खबर

राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में स्थित लेवाना होटल में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। होटल के पास में ही हजरतगंज मेट्रो स्टेशन भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 9 घायल लोगों का इलाज सिविल अस्पताल के बर्न यूनिट में चल रहा है। कई लोगों के होटल के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड की 15-20 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। डीएम का कहना है कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है, जांच के बाद ही कारणों का पता चलेगा।

लखनऊ के होटल में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत की खबर, कई घायल

सीएम योगी घायलों से अस्पताल में की मुलाकात

इस हादसे में घायल हुए लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनका हालचाल जाना। सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर, लखनऊ को घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी सिविल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य का कुशलक्षेम जाना। साथ ही डॉक्टरों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाओं से इलाज करने के लिए निर्देश देते हुए सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किए जाने के लिए आश्वस्त किया।

#WATCH | Uttar Pradesh: Rescue and relief operations underway at Hotel Levana in Hazratganj, Lucknow where a fire broke out this morning.

No casualties have been reported so far. pic.twitter.com/kSopMRp1fg