सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा- अलगाववाद के जरिए पूरे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा, जम्मू-कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है ये राष्ट्रीय एकता के साथ सीधे-सीधे खिलवाड़ है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित करती रही, जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजगता को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस से स्पष्टता चाहता है देश: योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही इस बात की ज़िम्मेदार है जिसने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बल्कि अलगाववाद के जरिए पूरे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया।

Presence of J&K Congress leaders in Gupkar meetings prove that Congress leaders say something in Delhi & do something else in Kashmir. Congress leadership needs to clear party's stand on Gupkar alliance. Country wants clarity from Congress on Article 370: UP CM Yogi Adityanath https://t.co/vL6jSXZHp2 pic.twitter.com/9acxgl4ndk