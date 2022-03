पश्चिम बंगाल: हिंसा के बाद अब बीरभूम के सिकंदरपुर गांव से देसी बम बरामद

Kolkata

oi-Sagar Bhardwaj

कोलकाता, 27 मार्च। बीरभूम के सिकंदरपुर गांव में रविवार सुबह पुलिस ने फुटबॉल मैदान के नजदीक एक प्लास्टिक बैग से देसी बम बरामद किए। बम की खबर सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इन बमों को निष्क्रिय करने के लिए सीआईडी ​​की बम स्क्वायड टीम को बुलाया गया था।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हाल ही हुई हिंसा में आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी। बीते सोमवार को टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या के बाद देर रात इलाके में हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान कुछ घरों में आग लगा दी गई जिसमें कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा की गूंज पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी थी। हिंसा को लेकर विपक्ष ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की।

