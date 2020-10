कन्नौज: सड़क हादसे में सात संत घायल, सीएम योगी ने दिए मदद के निर्देश

Kannauj

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर सोमवार को राजस्थान से गंगा स्नान करने आ रहे संतों की कार टायर फटने से डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे में सात संत जख्‍मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज तिर्वा भेजा है। दो संतों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने डीएम और एसपी को मौके पर पहुंचने और घायल साधुओं की मदद के निर्देश दिए हैं।

कन्नौज गंगा स्नान को जा रहे थे संत

जानकारी के मुताबिक, औरैया वेला बकेवर के भोलेदास अपने साथी संत नंदनी गिरी, बर्दनी महाराज और ज्ञानी महाराज के साथ कुछ दिन पहले राजस्थान अजमेर किशनगढ़ माता आश्रम गए थे। वहां से श्याम दास, चमनदास, रामू के साथ कन्नौज गंगा स्नान और घूमने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब सात बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस थाना तालग्राम अमोलर अंडर पास पर कार का टायर फट गया और कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

