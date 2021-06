Article 370 हटने के 23 महीने बाद कहां खड़ा है जम्मू और कश्मीर ? जानिए

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 20 जून: जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म होने के लगभग दो साल बाद बड़ी राजनीतिक चर्चा की प्रक्रिया शुरू हुई है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां के बड़े सियासी नेताओं के साथ बैठक की तैयारी है। इस बैठक को लेकर तरह-तरह की अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही हैं। यहां तक दावा किया जा रहा था कि हो सकता है कि केंद्र सरकार का अगल कदम जम्मू और कश्मीर को अलग करना हो। इसके लिए बंगाल और असम से चुनाव करवा कर वापस लौटे अर्द्धसैनिक बलों को लेकर भी शिगूफा छोड़ा जा रहा था। लेकिन, उस अटकल पर विराम लग चुका है और खुद फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी इस बात को बकवास कह चुके हैं। आइए जानते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद प्रदेश में अबतक क्या सियासी बदलाव आया है और आगे क्या होने की संभावना बन रही है।

English summary

After the removal of Article 370, DDC elections have been held in Jammu and Kashmir and the central government is preparing to hold assembly elections with the consent of all parties