J&K में इसबार क्या बड़ा होने वाला है ? मिल रहे हैं ये संकेत

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 11 जून: जम्मू-कश्मीर को लेकर जल्द ही कुछ बड़ी खबर मिल सकती है। केंद्र और वहां के राजनीतिक दलों की ओर से इस बात के काफी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, 5 अगस्त, 2019 के उलट इस बार कोई भी बदलाव सकारात्मक होने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, जिसे वहां की मुख्य धारा की सियासी पार्टियों का भी समर्थन हासिल हो सकता है। दरअसल, पिछले दिनों केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां वहां पर पहुंचने की खबरों ने बहुत ज्यादा अफवाह को जन्म दिया था। लेकिन, उसे गुपकार गठबंधन के बड़े नेता ही खारिज कर चुके हैं। अब उनकी केंद्र सरकार के साथ बैकचैनल बातचीत होने की खबरें हैं और हो सकता है उसमें से काफी कुछ नया मिल जाए।

English summary

Jammu and Kashmir may get statehood again, the center is having backchannel talks with the leaders of the Gupkar alliance