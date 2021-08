श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने बरसाईं गोलियां, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 03 अगस्त: घाटी से आतंकियों के सफाए के लिए भारतीय सेना का मिशन क्लीन जारी है। सेना के जवान आतंकियों को लगातार उनको उनकी सही जगह पर भेजने में लगी हुई हैं, जिसके चलते दहशतगर्द पूरी तरह से बौखला चुके हैं। ऐसे में अब वो छिपकर हमला कर रहे हैं। श्रीनगर में मंगलवार शाम को आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया।

जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने शाम को श्रीनगर के शिराज चौक पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में आतंकियों की गोली का पुलिस जवान और आम आदमी निशाना बन गया, जिनको तुरंत अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया। वहीं इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी।

Jammu and Kashmir | One police personnel and one civilian were injured in a terrorist attack on a police party in Khanyar, Shiraaz Chowk area of Srinagar today; Area cordoned off by security forces

