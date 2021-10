महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'पाकिस्तानी क्रिकेट जीत का जश्न मनाने वाले गिरफ्तार कश्मीर छात्रों को रिहा करें'

Jammu And Kashmir

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 28 अक्टूबर: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार (28 अक्टूबर) को आगरा के एक कॉलेज से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की है। आगरा के कॉलेज के छात्र पर कथित तौर टी20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया था। जिसके बाद छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, "जम्मू और कश्मीर के भीतर और बाहर कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई निंदनीय है। दो साल के दमन के बाद जम्मू-कश्मीर में स्थिति भारत सरकार के लिए एक आंख खोलने वाली होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में सुधार की ओर ले जानी चाहिए। भाजपा की छद्म देशभक्ति भारत के विचार की अवहेलना करती है। इन छात्रों को तुरंत रिहा करें।''

उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में राजा बलवंत सिंह प्रबंधन तकनीकी परिसर के छात्रों के खिलाफ बुधवार (27 अक्टूबर) शाम को जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने और पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाने के आरोपी आगरा के तीनों कश्मीरी छात्रों को बुधवार (27 अक्टूबर) को जगदीशपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

Crackdown on Kashmiri students both within J&K & outside is reprehensible. Situation in J&K after two years of suppression should’ve been an eye opener for GOI & lead to course correction.BJPs pseudo patriotism disregards the idea of India. Release these students immediately https://t.co/3kCVPns36x