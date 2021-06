जम्मू कश्मीर: बारामूला में पकड़ा गया बड़ा आतंकी मॉड्यूल, भारी मात्रा में हथियारों समेत 12 लोग गिरफ्तार

Jammu And Kashmir

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर, जून 19। जम्मू-कश्मीर में शनिवार को स्टेट पुलिस ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनका सीधा संबंध आतंकी संगठनों से बताया जा रहा है। सुरक्षाबलों ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और असलहा बारूद बरामद किए हैं।

ये सामान किया गया बरामद

नार्को टेरर के इस मॉड्यूल के पास से सुरक्षाबलों ने हेरोइन के 11 पैकेट, हथियार और कारतूस के साथ-साथ कैश भी बरामद किया है। इसके अलावा इनके पास से 10 ग्रेनेड, चार पिस्टल और काफी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही 21.5 लाख कैश, एक लाख रुपये का एक चेक भी बरामद हुआ है।

These arms & ammunition were hidden under cavities in vehicles. We're investigating how they were transporting it. We've some leads that point to people from outside the Union Territory. We've so far arrested 10 people: SSP Baramulla, Rayees Mohammad Bhat pic.twitter.com/8CwtZYPUf2