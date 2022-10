जम्मू-कश्मीर टारगेट किलिंग: शोपियां में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या, आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला

Jammu And Kashmir

oi-Pallavi Kumari

Jammu Kashmir Shopian News: जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या करने के कुछ दिनों बाद, फिर से बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया है। शोपियां में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के दो गैर-स्थानीय मजदूरों की हरमन इलाके में हत्या कर दी गई है। इन दोनों मजदूरों पर उस वक्त ग्रेनेड हमला किया गया, जब वे टिन शेड में सो रहे थे। ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दौरे से पहले हुई घटना

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आज मंगलवार को शोपियां दौरा है, इससे पहले आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

कश्मीर जोन पुलिस ने मंगलवार तड़के एक ट्वीट में कहा, ''आतंकवादियों ने शोपियां के हरमन इलाने में ग्रेनेड फेंका, जिसमें यूपी कन्नौज के दो मजदूर मनीष कुमार और राम सागर की मौत हो गई है। दोनों ग्रेनेड हमले में पहले घायल हुए, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हमने इलाके की घेराबंदी की है।''

Hybrid #terrorist of proscribed #terror outfit LeT Imran Bashir Ganie of Harmen #Shopian who lobbed grenade #arrested by Shopian police. Further #investigation and raids are going on: ADGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/nP8xixR8GG