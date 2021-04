जम्मू-कश्मीर: बारामूला से हिजबुल के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बरामद हुए 2 चीनी ग्रेनेड

Jammu And Kashmir

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर, अप्रैल 26। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बारामूला के बोनियार इलाके से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों का संबंध आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन से बताया जा रहा है। मौके से पुलिस को इनके पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं।

हिजबुल ने दोनों को दी हुई थी ये जिम्मेदारी

गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों की पहचान लियाकत अहमद काकरो और अख्तर अहमद मीर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों इलाके में ओवर ग्राउंड रहकर आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे। संगठन की तरफ से इनको कारोबार बढ़ाने, तस्करी और हथियारों की व्यवस्था करने का जिम्मा दिया था।

