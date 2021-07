जम्मू कश्मीर में ड्रोन के इस्तेमाल और उसकी बिक्री पर लगी रोक, हाल की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला

Jammu And Kashmir

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर, जुलाई 4। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों लगातार हुई संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों के बाद अब स्थानीय प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। ड्रोन से किसी भी तरह के संभावित खतरे को देखते हुए रविवार को श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कई जगहों पर ड्रोन और इसके तरह के अन्य उपकरण के उपयोग, उसकी बिक्री, या फिर उसके स्टॉक और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध

रविवार को श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए कुछ मानक संचालन दिशानिर्देश जारी किया। इसके मुताबिक, जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, कब्जे, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके संबंधित आदेश में श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज ने कहा, 'महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के उपयोग को बंद करना अनिवार्य है। इससे जान-माल की क्षति के किसी भी जोखिम को टाला जा सकता है।'

Jammu & Kashmir: Srinagar District administration provides standard operating guidelines to regulate the use of drones. Persons already having drone cameras/unmanned aerial vehicles in their possession shall ground the same in the local police station. pic.twitter.com/pyBsx3trDg