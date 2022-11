जम्मू-कश्मीर: पुलिस चौकी के पास दो IED विस्फोटक बरामद, एक संदिग्ध गिरफ्तार

Jammu And Kashmir

oi-Pallavi Kumari

jammu and Kashmir News: जम्मू में एक पुलिस चौकी के पास टाइमर के साथ दो आईईडी बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्ते ने बाद में आईईडी को डिफ्यूज किया। इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईईडी एक्टिव था, उसमें टाइमर लगा हुआ था, अगर इस वक्त रहते डिफ्यूज नहीं किया गया होता तो, बड़ा हादसा हो सकता था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, ''जम्मू में सतवारी थाने के अंतर्गत फलियां मंडल पुलिस चौकी के पास कल देर शाम एक संदिग्ध काले रंग के बैग में टाइमर के साथ 2 IED मिले। IED को बाद में बम निरोधक दस्ते द्वारा नष्ट किया गया।'' पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है।

जिस क्षेत्र में आईईडी से भरा संदिग्ध काला बैग बरामद किया गया था, वो भारत-पाकिस्तान का सीमाई क्षेत्र है। इस काले रंग के बैग को जम्मू-कश्मीर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने सोमवार की शाम खेतों में देखा था। संदिग्ध बैग की बरामदगी के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया था।

J&K | Two IEDs with timers were found inside a suspicious black-coloured backpack lying near Phallian Mandal police post under Satwari PS in Jammu, late evening, yesterday. The IEDs were later defused by the Bomb Disposal Squad: J&K Police pic.twitter.com/DxMGJK4vgW