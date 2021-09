जम्मू-कश्मीर में 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे 10th और 12th के स्कूल

Jammu And Kashmir

oi-Akarsh Shukla

श्रीनगर, 5 सितंबर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद जम्मू-कश्मीर में अब संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। नए मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद एक बार फिर केंद्र शासित प्रदेश में जन-जीवन पटरी पर लौट रहा है। इसी क्रम में अब राज्य सरकार ने घाटी में स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने टीकाकरण वाले छात्रों और कर्मचारियों के लिए कक्षा 12 के स्कूलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।

कोरोना वायरस संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ और 12वीं के छात्रों को 50 प्रतिशत की क्षमता में स्कूल आने की अनुमति होगी। हालांकि स्कूल आने के लिए छात्रों के अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा स्कूल में प्रवेश से पहले गेट पर वैक्सीनेशन को लेकर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।

Jammu & Kashmir Govt allows reopening of schools for Class 12 for vaccinated students & staff, with 50% capacity; permits DCs to allow reopening of schools for Class 10 after COVID test; also allows coaching centres for civil services/JEE/NEET to reopen with certain conditions pic.twitter.com/rtALMbMAUk