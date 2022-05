J&K: अनंतनाग में हिजबुल-मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 06 मई: जम्मू-कश्मीर में लगातार आतंकियों को सुरक्षा बल चोट पहुंचा रहे हैं। अब जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन (Hizb-ul-Mujahideen)के सक्रिय आतंकी को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। जम्मू पुलिस ने इसकी जानकारी साझा की है।

जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक सक्रिय आतंकवादी इशफाक शेरगोजरी को हथियारों और गोला-बारूद के साथ दबोच लिया है।

J&K | An active terrorist of Hizb-ul-Mujahideen identified as Ishfaq Shergojri has been arrested along with arms and ammunitionin in the Kokernag area of Anantnag district: Police