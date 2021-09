महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर लगाया नजरबंद करने का आरोप, बोलीं-कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा झूठा

Jammu And Kashmir

oi-Rahul Kumar

श्रीनगर, सितंबर 07: जम्मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उन्‍हें नजरबंद किए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि, कहा कि इस कदम से सरकार के स्थिति सामान्य होने के दावों की सच्चाई सामने आ गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए चिंता व्यक्त करती है लेकिन कश्मीरियों की परवाह नहीं है।

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि, भारत सरकार अफगानी लोगों के अधिकारों के लिए चिंता व्यक्त करती है, लेकिन जानबूझकर इन्हीं अधिकारों से कश्मीरियों को वंचित करती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यह कहकर उन्हें घर से बाहर निकलने देने की इजाजत नहीं दी है कि घाटी में सब कुछ सामान्य नहीं है यह सामान्य स्थिति बताने के उनके दावों की पोल खोलता है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के बाद आया है।

मुफ्ती ने उनके घर के बंद गेट की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उनके घर के पास एक सशस्त्र वाहन खड़ा हुआ दिख रहा है। पुलिस का कहना है कि पीडीपी नेता से अनुरोध किया गया है कि सुराक्षा हालातों को देखते हुए वो आज कुलगाम का दौरा न करें। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, मुफ्ती जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। लिहाजा उन्हें कुलगाम न जाने को कहा गया है। उन्हें नजरबंद नहीं किया गया है।

GOI expresses concern for the rights of Afghan people but wilfully denies the same to Kashmiris. Ive been placed under house arrest today because according to admin the situation is far from normal in Kashmir. This exposes their fake claims of normalcy. pic.twitter.com/m6sR9vEj3S