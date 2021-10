अमित शाह की श्रीनगर यात्रा: स्नाइपर्स के सुरक्षा घेरे में गृहमंत्री, जम्मू-कश्मीर में 700 से ज्यादा लोग पकड़े

Jammu And Kashmir

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की श्रीनगर यात्रा के दरम्‍यान सुरक्षा-व्‍यवस्‍था चाक-चौबंद की गई है। राज्‍यभर से 700 से ज्‍यादा लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से कुछ को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि, ज्‍यादातर धर-पकड़ दक्षिण कश्मीर में हुई हैं। ऐसा आतंकवादी समूहों के जमीनी-संपर्क ध्‍वस्‍त करने के इरादे से किया गया है। खतरनाक मंसूबे पाले लोगों को पुलिस द्वारा विभिन्‍न स्‍थानों से पकड़ा गया है। जिनमें से पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए बंदियों को केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जेलों में ले जाया गया है। आॅफिसर के मुताबिक, शाह स्नाइपर्स के सुरक्षा-घेरे से होते हुए श्रीनगर पहुंचे हैं।

Amit Shah Jammu Kashmir Visit: Over 700 held, many detained under PSA moved to jails outside UT | Union Home Minister Amit Shah arrives in Srinagar on a three-day visit to Jammu and Kashmir to review security situation in the Union Territory