जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर के हरि पर्वत किले पर फहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, देखें वीडियो

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 15 अगस्त: पूरा देश आज तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हरि पर्वत किले पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। ऐसा पहली बार है जब किसी केंद्रशासित प्रदेश में 24 X 36 फीट आकार का तिरंगा लहराया गया। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस तिरंगे को लहराया, इसके साथ ही इसे ऐतिहासिक क्षण बताया।

इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है कि जम्मू-कश्मीर व श्रीनगर के निवासियों, आर्मी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मिलकर 100 फीट ऊंचा तिरंगा जम्मू-कश्मीर को समर्पित किया है। मुझे लगता है हमारी शान जो तिरंगे में निहित है वो हम सबको प्रेरणा देगी और जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए अमन चैन कायम करेगी।

This is a historic moment. This 100-feet high Tricolour has been installed in collaboration with the Army and J&K administration. It will encourage the people, especially the youth to work for the development of the Union Territory: Lt Governor Manoj Sinha said after the launch pic.twitter.com/A0DtFKVCGV