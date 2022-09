केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद सतीश पूनिया को करनी पड़ी यात्रा स्थगित, जानिए ऐसी क्या वजह रही

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 6 सितम्बर। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रस्तावित रूणिचा जन आशीष यात्रा स्थगित कर दी गई है। सतीश पूनिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि '9-10 सितम्बर को ओबीसी मोर्चा की बैठक और संभाग स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर पधार रहे हैं। इस कारण रूणिचा जन आशीष यात्रा अभी स्थगित कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने जल्दी ही दरबार में हाजिर होऊंगा।' पूनिया मंगलवार को पोकरण से रामदेवरा की 13 किलोमीटर की यात्रा करने वाले थे। उनकी इस छोटी सी यात्रा से शाह के जोधपुर दौरे पर क्या असर पड़ता। पार्टी सूत्रों की माने तो इस यात्रा पर केंद्रीय नेतृत्व की आपत्ति के बाद पार्टी प्रभारी अरुण सिंह के निर्देश पर पूनिया ने अपनी यात्रा स्थगित की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम पहले से तय था तो पूनिया ने यात्रा का कार्यक्रम क्यों बनाया था। जब उनकी यात्रा पहले से तयशुदा थी तो इसे स्थगित क्यों करना पड़ा। सियासी गलियारों में उनकी इस यात्रा को लेकर चर्चा है। वहीं पूनिया के समर्थकों में इस यात्रा के निरस्त होने से निराशा है।

Rahil Mohammad : गांव के लड़के राहिल मोहम्‍मद के Youngest App Developer बनने की धांसू कहानी

पार्टी नहीं चाहती किसी तरह का विवाद

राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी प्रदेश में किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहती है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश में पार्टी के सिवा नेताओं के व्यक्तिगत यात्राएं या कार्यक्रम हो। इस बीच पूनिया को अपनी यात्रा स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। सतीश पूनिया खुद भी विधानसभा चुनाव पार्टी के निशान और पीएम मोदी के फेस होने की पैरवी करते नजर आते हैं।

पार्टी के सामने नेतृत्व की चुनौती

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। पूनिया के समर्थक चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी की कमान पूनिया के ही हाथ में रहे। शीर्ष नेतृत्व पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर विचार कर रहा है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर भी खींचतान है। पार्टी की गुटबाजी किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने राजस्थान में नेतृत्व भी बड़ी चुनौती है।

English summary

Satish Poonia had to postpone the journey after the instructions of the central leadership, know what was the reason