सचिन पायलट बोले -PM मोदी द्वारा तारीफ करने के बाद गुलाम नबी ने छोड़ी कांग्रेस, अब गहलोत को सराहा

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

राजस्‍थान कांग्रेस में मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व डिप्‍टी सीएम सचिन पायलट के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अब पायलट ने इशारों-इशारों में चुटकी ली कि अशोक गहलोत भी कांग्रेस के दिग्‍गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद की राह पर हैं।

सचिन पायलट ने कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्‍थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम पर आए और अपने सम्‍बोधन में सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। यह बड़ा दिलचस्‍प है। एक बार पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस गुलाम नबी आजाद की खूब सराहना की थी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस ही छोड़ दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम के कार्यक्रम में कहा था कि बतौर मुख्‍यमंत्री मैंने अशोक गहलोत के साथ काम किया है। हमारी मुख्‍यमंत्रियों वाली जमात में राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत सबसे सीनियर नेता हुआ करते थे।

सचिन पायलट ने सितम्‍बर में राजस्‍थान कांग्रेस में मचे घमासान पर भी बयान दिया। पायलट ने कहा कि 25 सितंबर 2022 को जयपुर बुलाई गई सीएलपी बैठक नहीं हो सकी। एआईसीसी ने इसे अनुशासनहीनता का मामला माना। नियम सबके लिए समान। इसलिए, यदि अनुशासनहीनता हुई और जवाब दिया गया, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। सुना है कि तीन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, जिन पर जवाब भी दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही निर्णय लेंगे।

Rajasthan के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने खोला गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा-तीनों नेताओं को बर्खास्त करे पार्टी

सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम के दौरे से उम्‍मीद थी कि वे इसको राष्‍ट्रीय स्‍मारक का दर्जा देंगे, परन्‍तु पीएम हम सबको निराश किया। उन्‍होंने मानगढ़ धाम को राष्‍ट्रीय स्‍मारक का दर्जा नहीं दिया। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा मानगढ़ धाम में पीएम मोदी ने ईआरसीपी पर भी कुछ नहीं कहा। जबकि एक दफा खुद पीएम मोदी ने कहा कि था कि वे ईआरसीपी को राष्‍ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे।

