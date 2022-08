Rajasthan: मधुकर गुप्ता बने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 13 अगस्त। राजस्थान के सेवानिवृत्त आईएएस मधुकर गुप्ता प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। मधुकर गुप्ता पीएस मेहरा का स्थान लेंगे। वे 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे पीएस मेहरा ने कोरोना काल में पंचायत चुनाव करवाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के तहत मेहरा ने तय तिथि के 2 साल बाद पंचायत चुनाव कराए थे। अब मधुकर गुप्ता को पीएस मेहरा की जगह राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। गुप्ता की नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो के लिए की गई है।

कई अहम पदों पर रह चुके हैं गुप्ता

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 के बैक के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता राज्य और केंद्र में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त भी रहे हैं। गुप्ता ने इससे पूर्व में राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी है। मधुकर गुप्ता भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम एवं भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा अतिरिक्त सचिव के पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे पूर्व में गुप्ता ने इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के चेयरमैन जयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर के संभागीय आयुक्त तथा कई जिलों में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पदों पर भी अपनी सेवाएं दी है।

