आखिर कहां गायब हो गई शेरनी सृष्टि ? पिछले 36 घंटे से पार्क में तलाश रहे अधिकारी

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर 26 जुलाई। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की इकलौती शेरनी सृष्टि गायब हो गई है। वह बीते 36 घंटे से एंक्लोजर में नहीं आई है। वन विभाग के अधिकारी टीमें बनाकर 28 हेक्टेयर में फैले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सृष्टि को ढूंढ रहे हैं। शेरनी के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद से पार्क से सटे इलाके में दहशत का माहौल है।

अधिकारियों के साथ आमजन भी परेशान

बायोलॉजिकल पार्क से 3 साल की सृष्टि के गायब हो जाने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों के साथ आमजन भी परेशान है। बारिश की वजह से फेसिंग क्षेत्र में कई बार मिट्टी देने से दीवार टूटने के साथ ही जमीन में गड्ढा हो जाता है। ऐसे में अगर सृष्टि वन क्षेत्र से बाहर निकल गई तो बड़ी अनहोनी की संभावना बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल पार्क के नजदीकी आमेर, सिस्यावास, कोंडा और कूकस का घनी आबादी का क्षेत्र है। वन विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सर्च के लिए एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन सफारी के लिए शेर ने सृष्टि को शेर त्रिपुर के साथ रखा गया था। बीते 24 घंटे में त्रिपुर अकेला ही सफारी में नजर आ रहा है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने सृष्टि की खोजबीन शुरू कर दी। अब तक शेरनी का पता नहीं लग पाया है। पार्क में सृष्टि के साथ दो लॉयन त्रिपुर व तेजस है।

गुजरात से जयपुर लाया गया था सृष्टि को

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत डेढ़ साल की सृष्टि को गुजरात के जूनागढ़ से जयपुर लाया गया था। तब से वह बायोलॉजिकल पार्क की शान बन गई है। शेरनी सृष्टि पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। पाक के अन्य एनिमल के मुकाबले यहां मौजूद तीन शेर-शेरनी को देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

English summary

After all, where did the lioness Srishti disappear, officials searching in the park for the last 36 hours