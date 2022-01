डॉक्टरों के तबादले से नाराज है पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, नहीं रुका तबादला तो देंगे धरना

Jagdalpur

जगदलपुर,14 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले मे भाजपा के पूर्व सांसद एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के तबादले से इतने नाराज है कि वह तबादला ना रोके जाने पर अस्पताल के बाहर धरना देने तक के लिए तैयार हैं। जानिए क्या है माजरा।

छत्तीसगढ़ के बस्तर मे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज यानि मेकाज से वहां काम करने वाले 8 डॉक्टरों का प्रमोशन होने के साथ ही उनका तबादला तय कर दिया गया है। जैसे ही डॉक्टरों के तबादले की जानकारी सार्वजनिक हुई, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। बस्तर लोकसभा सीट से सांसद रहे भाजपा नेता दिनेश कश्यप की अगुवाई मे भाजपा डॉक्टरों का तबादला रुकवाने की मांग कर रही है।

दिनेश कश्यप का कहना है कि मेकाज अस्पताल मे पहले से ही बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों का भार है और लगातार डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। अगर अब 8 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया, तो इस बेहद ही महत्त्वपूर्ण अस्पताल की स्वास्थ व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने यह भी कहा कि, जिन डॉक्टरों के तबादले का आदेश हुआ है यदि वो वापस नहीं किया जाता है, तो भाजपा धरने पर बैठ जाएगी।

डॉक्टरों की कमी के लिए कांग्रेस सरकार दोषी: दिनेश कश्यप

भाजपा नेता और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि, क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर संभाग बेहद बड़ा है। यहां के निर्धन पड़ोसी राज्यों के बड़े अस्पतालों मे जाकर अपना इलाज नही करवा सकते हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि मेकाज मे अभी पर्याप्त संख्या मे विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन उनकी भर्ती करने के स्थान पर डॉक्टरों के तबादले किये जा रहे हैं। दिनेश कश्यप ने भूपेश सरकार को भी घेरते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ मंत्री टी एस सिंहदेव के बीच तकरार चल रहा है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे की सुनते नही हैं।

मेकाज मे है डॉक्टरों की कमी

मेकाज अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहां पर बस्तर संभाग मे होने वाली छोटी बड़ी नक्सल घटनाओं के बाद घायल जवानों को भी इलाज के लिए यहीं लाया जाता है इसके अलावा बस्तर क्षेत्र की बड़ी आबादी इस अस्पताल के सहारे ही इलाज पाती है। अलग-अलग विभागों मे करीब 100 से अधिक डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन अभी केवल 67 एक्सपर्ट डॉक्टर ही हैं। मेकाज के सीनियर डॉक्टरों का कांकेर और महासमुंद जिले के मेडिकल कॉलेज मे तबादला किया जा रहा है। जिस तबादला आदेश को लेकर पूर्व सांसद नाराज हैं, उस तबादले मे मेकाज के 8 डॉक्टरों मे 2 को महासमुंद और 6 को कांकेर भेजा जा रहा है।

