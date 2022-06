हादसे का पन्ना: फोन पर बात हुई और डेढ़ घंटे बाद टीवी पर देखा बस खाई में गिर गई

Jabalpur

पन्ना, 06 जून: उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक हादसे से मप्र के पन्ना जिले में मातम पसरा हुआ है। 24 जिंदगियां खामोश हो गई । हादसे का शिकार हुए लोगों में मोहन्द्रा गांव के एक परिवार के चार लोग भी थे। घर वालों को जब हादसे की खबर लगी, उससे करीब डेढ़ घंटे पहले बेटी और दामाद ने बांके रामसखी से फोन पर बातचीत की। जिसमें रामसखी ने अपनी बेटी रंजना को कहा कि यह यात्रा स्वर्ग से बढ़कर है, टूर अच्छा है । अब घर वाले इस पूरी घटना से स्तब्ध है। उनका कहना है कि वह इस हादसे की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

