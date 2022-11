बर्थडे केक मामले में कमलनाथ बोले ‘मुझे सफाई देने की जरुरत नहीं..’, पब्लिक सब जानती है

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में केक के शेप को लेकर जमकर बबाल मचा। बर्थडे पर कमलनाथ ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। बोले कि इस मामले पर मुझे सफाई देने की जरुरत नहीं है, पब्लिक सब जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रही है।

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के केक कांड छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और फिर राजधानी दिल्ली तक जमकर बबाल मचा। कमलनाथ के बर्थडे के एक दिन पहले जमकर भाजपा की ओर से बयानों की दिन भर बौछार होती रही। सोशल मीडिया पर तरह-तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती रही। लेकिन कमलनाथ चुप्पी साधे रहे। अगले दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले कि इस मामले में ज्यादा कुछ सफाई देने की जरुरत नहीं है। बीजेपी के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों को उठाकर वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है।

MP | Whatever happened is there in the video, I do not need to give any clarification on this. BJP does not have any issue so they are raising such points. The people of Madhya Pradesh understand everything: Former MP CM Kamal Nath on cutting temple-shaped cake on his birthday pic.twitter.com/EoNGBr6CLt