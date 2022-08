कहने के लिए असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन ढाई सौ गुना ज्यादा काली कमाई...जानिए कौन है ये

Jabalpur

जबलपुर, 08 अगस्त: मध्यप्रदेश में काली कमाई करने वालों के चेहरे बेनकाब होने का सिलसिला जारी है। अब जबलपुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का असिस्टेंट मैनेजर धन-कुबेर निकला। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर EOW ने उसके कुंडम स्थित आवास पर छापा मारा। जहां असिस्टेंट मैनेजर पन्नालाल उइके, अर्जित आय से ढाई सौ गुना ज्यादा संपत्ति का मालिक निकला। बैंक अकाउंट समेत संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज ईओडब्ल्यू की टीम ने जब्त किए है और जांच जारी है।

English summary

In the raid of EOW in Jabalpur, the assistant manager of the cooperative society turned out to be worth crores