जंग जारी है : यूक्रेन कमांडर ने एलन मस्क से मदद मांगी, कहा, 'आप दूसरे ग्रह से आते हैं'

कीव : यूक्रेन जंग की आग में जल रहा है।रूसी सेना शहरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. लाखों लोग पलायन कर दूसरे देशों में शरण ले चुके है। एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन के कई शहर खंडहरों में तब्दिल हो चुके हैं। इधर, मारियुपोल में एक यूक्रेनी कमांडर ने सीधे एलन मस्क से लोगों के लिए मदद करने की अपील की है।

कमांडर ने मस्क से कहा..मदद करें

खबरों की मानेतो यूक्रेन के 36वीं सेपरेट मरीन ब्रिगेड के कमांडर सेरही वोलिना ने एलन मस्क तक पहुंचने के उद्देश्य से एक ट्विटर अकाउंट बनाया है।उन्होंने ट्वीट किया, लोग कहते हैं कि आप ( एलन मस्क) दूसरे ग्रह से लोगों को 'असंभव' जैसे शब्द पर विश्वास करने की कला सिखाने आए हैं। कमांडर ने आगे ट्वीट किया, हमारे ग्रह एक दूसरे के बगल में है। मैं जहां रहता हूं वहां जीवन जीना लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा है। आप हमें यहां से दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद करें।अगर आप यह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा?

जंग जारी है

इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन के 1,000 से अधिक सैनिक कई घायल बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध का आज 78वां दिन है लेकिन रूसी सेना अबतक यूक्रेन की राजधानी कीव को नहीं जीत सकी है। जंग अब तेज होती जा रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना अब रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं।

तबाह और बर्बाद हो रहा देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उसके सैनिकों और आम लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है, वहीं छह लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जंग में यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव, मारियूपोल सहित कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं. यूक्रेन के लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं. ये जंग कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र की अपील, रोक दो युद्ध

वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसी विश्व की कई शक्तियां युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस रूस और यूक्रेन का दौरा कर वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उन्होंने जंग को जल्द से जल्द खत्म करने का सुझाव दिया था। हालांकि, रूस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब गुतारेस जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन पहुंचे थे उस वक्त पुतिन की सेना ने कीव के आसपास के क्षेत्रों में बम बरसाये थे।

War between Russia and Ukraine has devastated the strategic port in Mariupol, where Ukraine has sustained a pocket of resistance from within the Azovstal steelworks after weeks of battle.