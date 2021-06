चीन की बदनाम छवि सुधारने के लिए इंटरनेशनल प्लान, शी जिनपिंग का नया एजेंडा कैसे और खतरनाक है?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 07: चीन कम्यूनिस्ट पार्टी के 30वें कलेक्टिव स्टडी के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्यूनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के सामने अपने भाषण के दौरान 31 मई को प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें शी जिनपिंग ने पार्टी से 'इंटरनेशनल कम्यूनिकेशन वर्क' पर ध्यान देने के लिए कहा है। 'इंटरनेशनल कम्यूनिकेशन वर्क' दरअसल कुछ और नहीं, चीन के इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का ही व्यापक हिस्सा है, जिसमें दुनियाभर में चीन की हो रही बदनामी को लेकर प्रोपेगेंडा चलाना है। प्रोपेगेंडा चलाने में चीन का मुकाबला ही नहीं है और इसके पीछे ये बात भी नहीं है कि चीन का हृदय परिवर्तन हो गया है, बल्कि बहुत सामान्य शब्दों में कहें तो चीन अपनी बदनामी से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए वो हमेशा की तरह अपने झूठ को और ज्यादा प्रचारित करेगा।

चीन की लैब में बंदरों पर खतरनाक प्रयोग, जीन्स बदलकर बनाए हजारों बंदर, जिनपिंग की सेना की निगरानी

English summary

The chairman and president of the Chinese Communist Party has presented many agendas to improve the image of the country, but Jinping's agenda can prove to be more dangerous for the world.