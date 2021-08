चीन के वुहान में फिर खतरनाक हुआ कोराना वायरस, स्कूल कॉलेजों को किया गया बंद, हर नागरिक का होगा टेस्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

वुहान, अगस्त 03: करीब सवा साल के बाद चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस दोबारा लौट आया है। वुहान चीन का वही शहर है, जहां से कोरोना वायरस पहली बार पूरी दुनिया में फैलना शुरू था और चीन के झूठ की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लाखों लोगों की जिंदगी छीन चुका है। लेकिन, चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि करीब सवा साल के बाद वुहान शहर में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण लौट आया है। सिर्फ वुहान ही नहीं, बल्कि चीन के 18 प्रांतों में कोरोना वायरस काफी खतरनाक होकर लौटा है।

चीन में ऑउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना वायरस, 18 राज्यों में 'आपातकाल' लागू, टेंशन में शी जिनपिंग

English summary

corona virus has spread again in the city of Wuhan, after which schools and colleges have been closed and now a situation of lockdown has been created.