WTO Meet: किसान, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य उद्योग... विकसित देशों की आपत्ति के बाद भी क्यों सख्त है भारत?

International

oi-Abhijat Shekhar

जेनेवा, जून 12: पांच सालों के बाद आखिरकार विश्व व्यापार संगठन यानि, डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर भारत ने साफ कर दिया है, कि विकसित देशों की आपत्ति के बाद भी भारत अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा। स्विटजरलैंड के जिनेवा में पांच साल बाद होने जा रही है इस बैठक में भारत अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के स्थायी समाधान की वकालत करेगा और मत्य्स पालन और खाद्य सुरक्षा भारत के प्रमुख एजेंडे में शामिल होगा।

डच सांसद गीर्ट विल्डर्स क्यों कर रहे नुपूर शर्मा का समर्थन? अब मुस्लिमों से मिली है जान से मारने की धमकी

English summary

The 12th Ministerial Conference of the World Trade Organization is going to be held from today, in which India is going to take a tough stand on farmers and fishermen.