ये है दुनिया का सबसे हल्का नवजात, जन्म के समय आधा किलो से भी कम था वजन, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज नाम

oi-Akarsh Shukla

बर्मिंघम, 11 नवंबर। दुनिया में रोजाना लाखों बच्चों का जन्म होता है लेकिन इनमें से कई बच्चों की जन्म के बाद ही किसी ना किसी वजह से मौत हो जाती है। जन्म के समय बच्चे का वजन काफी मायने रखता है लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे प्रीमेच्योर बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे कम वजनी नवजात है, जन्म के समय बच्चे का वेट आधा किलोग्राम से भी कम था। हालांकि डॉक्टरों की देखरेख में बच्चा जीवित बच गया और अब स्वस्थ है।

Curtis Means born in Alabama, US at 21 weeks weighing 420g has been certified by the Guinness World Records as the new holder of the world's most premature baby to survive. He is now 16 months old and still needs supplemental oxygen and a feeding tube.https://t.co/BvW6xZ6j1P pic.twitter.com/mK5essqUsH