बदल गया वर्ल्ड ऑर्डर, अब चीन और रूस की दोस्ती हुई अटूट, भारत को छोड़ देनी चाहिए गुटनिरपेक्ष नीति?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 12: पहले अफगानिस्तान और फिर यूक्रेन युद्ध... बदलती परिस्थितियों के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल गया है और 13 अगस्त से चीन और रूस नया मिलिट्री गेम शुरू करने वाले हैं, लिहाजा भारत के लिए ये चिंताजनक रिपोर्ट है, क्योंकि एक तरफ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दूसरी तरह भारत का सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन, अब सवाल उठ रहे हैं, कि क्या चीन और रूस की अटूट होती दोस्ती को देखते हुए भारत को भी गुटनिरपेक्ष स्थिति का त्याग कर देना चाहिए और जैसे दुनिया चल रही है, उसी खेल में शामिल हो जाना चाहिए?

English summary

In the new era the world order has changed and China and Russia are so intertwined that it is very difficult to separate them in the near future. So should India also abandon the Non-Aligned Principle?