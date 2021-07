विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत को जबरस्त नुकसान, जापान ने लगाई छलांग

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 07: अगर पासपोर्ट का ओलंपिक होता तो जापान ना सिर्फ इसकी मेजबानी करता, बल्कि वो इस प्रतियोगिता का विजेता होता। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर अपनी नई लिस्ट जारी की है, जिसमें जापान एक बार फिर से टॉप पर रहा है। जापान का पासपोर्ट दुनिया भर के 193 देशों के लिए वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा देने के साथ नंबर वन है। लेकिन, सबसे चौंकाने वाली बात भारत के पासपोर्ट को लेकर है, जो पिछड़ गया है।

English summary

India has suffered a major setback in the Henley Passport Index 2021 and the ranking of Indian passport has dropped by 6 places. At the same time, Japan is at number 1 and China has got a big advantage.