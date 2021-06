2021 में विश्व के सबसे महंगे टॉप-10 शहरों की लिस्ट आई सामने, नहीं है एक भी अमेरिकी शहर

International

Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 22: ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर के सालाना कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने विश्व के टॉप-10 शहरों की घोषणा कर दी है और विश्व के सबसे महंगे 10 शहरों में भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट तो 209 शहरों में अलग अलग पैमानों पर सर्वे करन के बाद तैयार किया गया है, जिसमें वहां की आवासीय परियोजना, फ्लाइट्स की कीमत, खाना, परिवहन और मनोरंजन को मुख्य आधार बनाया गया है।

English summary

The list of 10 most expensive cities in the world has been revealed, which does not include a single city in India.