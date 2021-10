एलियंस के गुप्त राज खोलेगा दुनिया का सबसे विशालकाय चायनीज टेलीस्कोप? अहम संकेत हाथ लगे

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग अक्टूबर 23: विश्व भर के वैज्ञानिक एलियंस को लेकर अलग अलग दावे करते रहते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन, पहली बार चीन द्वारा बनाए गये विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने दावे किए हैं कि, उन संकेतों से एलियंस के बारे में बड़ी जानकारियां हमारे हाथ लग सकती है। चीन के FAST टेलीस्कोप को लेकर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि, ये टेलीस्कोप अलौकिक शक्तियों को लेकर बड़े राज खोल सकता है।

दिग्गज वैज्ञानिक की चेतावनी, एलियंस के हमले में धरती से मिट जाएगा इंसानों का नामोनिशान, UN से अपील

English summary

There has been a big disclosure about the world's largest Chinese telescope. It has been learned that the Chinese telescope is capable of detecting aliens and the telescope has received many important signals.