दुनिया में बचा अब सिर्फ 10 हफ्ते का गेहूं, महासंकट में फंसे दर्जनों देश, बाइडेन लगाएंगे मोदी से गुहार!

टोक्यो, मई 22: यूक्रेन युद्ध का सबसे खराब असर पूरी दुनिया पर जल्द ही दिखने वाली है और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि, अब अब पूरी दुनिया के पास सिर्फ 10 हफ्ते यानि 70 दिनों का ही गेहूं बचा है। ऐसे में पूरी दुनिया के महासंकट में फंस सकती है। खासकर यूरोपीय देशों का बहुत बुरा हाल हो सकता है। कृषि विश्लेषिकी फर्म ग्रो इंटेलिजेंस की सीईओ सारा मेनकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि, रूस-यूक्रेन युद्ध खाद्य सुरक्षा संकट का कारण नहीं था, लेकिन 'अब उस आग में ईंधन मिल गया है, जो काफी लंबे वक्त से चल रही है'।

There is now only 70 days of wheat stock left in the world, about which the United Nations has expressed deep concern.